GÜNCELLEME 4 - Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü.
Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.
Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.
BBC'nin polise dayandırdığı haberine göre, ülkede üç kilise ile üç oteli hedef alan, ayrıca başkent Colombo'nun iki banliyösünde düzenlenen saldırılarda 207 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi yaralandı.
Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu bildirdi.
Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi.
Diğer yandan başkent Colombo'nun banliyösü Dematagoda'da şüphelileri yakalamak için bir eve düzenlenen operasyonda 2 polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Ülkede üç kilise ile üç otelin yanı sıra bir misafirhaneyi hedef alan saldırılarla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.
En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Patlamalar üzerine ülkede yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, "bu komplonun sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi" talimatı verdiğini bildirdi. Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de korkakça saldırıları güçlü biçimde kınayarak, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.
Maliye Bakanı Mangala Samaraweera Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.
Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.
- Türkiye'den kınama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetlediğini belirterek, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sri Lanka'daki terör saldırıları şiddetle kınanırken, Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırının kasıtlı bir provokasyon eylemi olduğu ve bu yönüyle Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör eyleminden farkı bulunmadığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz." ifadesini kullandı.
Sri Lanka'da 2012'de yapılan nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 70'ini Budistler oluşturuyor. Hindular ve Müslümanların nüfusa oranının da sırasıyla yüzde 12,6 ve 9,7 olduğu ifade ediliyor. Ülkede çoğu Katolik olmak üzere 1,5 milyon civarında Hristiyan'ın yaşadığı belirtiliyor.
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