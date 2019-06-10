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GÜNCELLEME 4 - Tekneyle açıldıkları denizde kaybolan kadının cesedi kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Gemlik açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması, bir kişinin sağ bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Kaybolan ve evli oldukları belirtilen iki kişiden yabancı uyruklu kadının cesedi, Mudanya'da kıyıya vurdu ARANAN İKİ KİŞİDEN BİRİNİN CESEDİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arızalanan teknedeki 10 kişiden 7'si kurtarıldı, biri sağ bulundu. Kaybolan iki kişiden birinin cesedi ise Mudanya ilçesinde kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden dün akşam saatlerinde denize açılan 10 kişiden, Yaman Şipka (45) ile Serdar Sincan (43) ve Rus uyruklu eşi Natalie Sincan (43), yüzmek için suya atladı.

Bu sırada diğer kişiler, teknenin arızalandığını ve sürüklenmeye başladığını fark ederek sahil güvenlik ekiplerini arayıp yardım istedi.

Bölgeye ulaşarak teknedeki 7 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkaran ekipler, gece karanlığında yüzerken kaybolan diğer 3 kişiyi arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına, rüzgarın yol açtığı olumsuz koşullar ve gece karanlığı nedeniyle ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayan arama çalışmalarında Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde denizde bulundu.

Ekiplerce Kurşunlu Yat Limanı'na getirilen Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik'e ait donanımlı iki bot, helikopter ve özel eğitimli dalgıç timi de katıldı.

- Kıyıya vuran cesedi vatandaşlar fark etti

Arama çalışmaları devam ederken, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde bir kadının cesedinin kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, boğulan kadının cesedini Mudanya Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra yapılan araştırmada, cesedin Natalie Sincan'a ait olduğu belirlendi.

Rus uyruklu kadının eşi Serdar Sincan'ın bulunması için ekiplerin havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

- "Üşümemek için denizin içinde kalmış"

Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'nde denizin yüzeyinde sağ bulunan Yaman Şipka'nın arkadaşı Onur Gücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şipka'nın kayıp olarak arandığı 12 saatte zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Yaman Şipka ile görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gücü, şöyle konuştu:

"12 saat süresince denizde hayatta kalmış. Üşümemek için denizin içinde kalmış. Akıntı kendisini Altıntaş mevkisine kadar sürüklemiş. Sağlık durumu iyi. Gece boyunca su içinde kalmış. Akıntıya bırakmış, kendisini çok yormamış. Çok dirayetli bir arkadaş. Yaşama tutunmuş. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Çok şükür kurtuldu."

GÜNCELLEME 4 - Tekneyle açıldıkları denizde kaybolan kadının cesedi kıyıya vurdu

- Gemlik açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması, bir kişinin sağ bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Kaybolan ve evli oldukları belirtilen iki kişiden yabancı uyruklu kadının cesedi, Mudanya'da kıyıya vur

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
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arıza Bursa deniz Gemlik kadın ölü tekne

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