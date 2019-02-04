GÜNCELLEME 4 - Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü

Uludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, PTT Uludağ Tesisleri'nin metal malzemeden yapılmış üç bölümden oluşan çatısındaki kar kütlelerinden bir kısmı yere düştü.

Çatının birinci bölümündeki karların iki kişinin üzerine düştüğünü gören çevredekiler yardıma koştu. Çatının orta bölümündeki kütle de bu olayın hemen ardından yere düşerek kurtarmak için koşan 4 kişinin kar altında kalmasına neden oldu.

Kar altında kalan 6 vatandaşın kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.

Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmur Bingöllü (22), Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sagın (30), Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Bakkal (23) ve Melike Çevik (21) ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.