GÜNCELLEME 4 - Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

"İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Arama çalışmalarına katılan NAK Başkanı Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Bu arada kişilerin, jandarmaya yürüyüş konusunda bilgi vermediği ve cep telefonu sinyallerine dün akşamdan bu yana ulaşılamadığı öğrenildi.

"Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. Dün akşam ilk etapta jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp şahıslara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Arazide oldukça yoğun bir ekip var. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor."

Yetkili mercilerin telefon sinyali konusunda çalışma yürüttüğünü anlatan Işık, "Bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından, farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok." dedi.

Işık, aramanın birden farklı bölgede yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de bölgeye geleceğini öğrendik. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Şu an benim ekibimden bir grup Bursa-Ankara kara yoluna inmek üzereler. İkinci Oteller Bölgesi'nden araziden arayarak gittiler. Diğer ekipler de muhtelif bölgelerde tarama çalışmalarını sürdürüyor. Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor."