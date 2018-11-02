GÜNCELLEME 4 - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan güvenlik kulübesinin de göçükte kalması üzerine başlatılan çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.
Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu.
Çökmenin meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.
Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.
Bir kişinin cesedi göçük altından çıkarılırken diğerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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- Bazı binalar tahliye edildi
Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.
Öte yandan, çevreye doğal gaz kokusu yayılması üzerine bazı vatandaşlar da evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki gaz akışını kesti.
Bu arada göçük alanının çevresinde de AYEDAŞ tarafından elektrik kesintisi yapıldı.
Göçük altındaki güvenlik görevlisinin yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
- 17 metre derinliğinde çukur oluştu
Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 01.22 sıralarında Dudullu Bostancı Metro Hattının Parsaller İstasyonu'ndaki genişletme çalışmalarında oluşan üst kot ile zemin arasındaki boşluğun çöktüğünü belirtti.
Yol üzerinde bulunan özel bir siteye ait güvenlik kulübesinin de çökme sonucu göçükte kaldığını ifade eden Dervişoğlu, yaklaşık 100 metrekarelik genişlikte 17 metrelik bir derinlikte çukur oluştuğunu kaydetti.
Dervişoğlu, güvenlik görevlilerinden Mehmet Altun'un cesedinin çıkarıldığını belirterek, başta AFAD ve AKOM üzere tüm ekipleri azami bir gayret ile çalıştığını, tedbir amaçlı yakındaki 3 binanın boşaltıldığını, güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alındığını anlattı.
Bu arada olay yerine gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Bu ne ilk oldu ne de son oluyor. Bu konuda ne yazık ki maalesef iş disiplini Türkiye'de oturmuş değildir. Bu yaşadığımız manzara 21. yüzyılda bizlere ve ülkemize yakışan bir manzara değildir. Umut ederim ki aynı manzaralar bir daha olmaz." dedi.
Tekin, göçükte hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerine de başsağlığı diledi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.
İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, "Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 yerinde çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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