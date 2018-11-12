GÜNCELLEME 5 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 6 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolduğu değerlendirilen 13 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldı.
Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek karaya çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğu bilgisini paylaştı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 3 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 uçakla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.
Gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken 4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine denizde ulaşıldı.
Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.
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