GÜNCELLEME 5 - Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

Denizin dalgalı olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çalışmalar zorlukla gerçekleştiriliyor.

Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edildi. Kayıp Murat Yağcı'nın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıların yardımıyla çalışma yürütüyor.

Yılmaz ve Çetin, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Özer'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Olayda kayıp bir kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara kötü hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi .

Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma dalış ekibi (DEGAK) de bir teknede hazır bekletiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ayrıntıları paylaşıldı.

Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal Sahil Güvenliğe ait helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

