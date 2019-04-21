GÜNCELLEME 5- Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar

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Otellerle neredeyse eş zamanlı saldırıya uğrayan ibadethanelerden birinin, başkent Colombo'da tanınmış bir Katolik kilisesi, diğerlerinin Colombo'nun kuzeyinde Negombo'daki St. Sebastian kilisesi ve doğuda Batticaloa'da yer alan Protestan kilisesi olduğu ifade edildi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de şiddetin, ülkede ve ekonomide istikrarsızlığa yol açabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirerek, saldırıların sorumlularına karşı eyleme geçmek için "savunma birliklerini gerekli tüm güçlerle yetkilendireceklerini" söyledi.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardena, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamaları "aşırılıkçılar tarafından düzenlenen terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Ülkede sabah saatlerinde üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ülkede üç kilise ile üç otelin yanı sıra bir misafirhaneyi hedef alan saldırılarla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan başkent Colombo'nun banliyösü Dematagoda'da şüphelileri yakalamak için bir eve düzenlenen operasyonda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı. Son iki patlamanın, polisin Dematagoda'ya operasyon için sevk edilmesinin ardından meydana geldiği ifade edildi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı da bir Portekiz vatandaşının saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çin basınında çıkan haberlere göre saldırılarda bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 4 Çinli yaralandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, "bu komplonun sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi" talimatı verdiğini bildirdi. Sirisena, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de korkakça saldırıları güçlü biçimde kınayarak, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldı.

- Türkiye'den kınama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.