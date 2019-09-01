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GÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan yaklaşık 600 güreşçi katıldı - Müsabakalar sonucunda Rıza Yıldırım altın kemerin sahibi oldu - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Erzurum'un spor şehri olacağı vaadinde bulunmuştuk. Sporun her çeşidine önem verdiğimizi ve ata sporlarımızı da yaşatmamız gerektiğini hep ifade etmişimdir" DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Rıza Yıldırım oldu.

Yakutiye ilçesindeki 5 bin kişi kapasiteli Murat Ertürk Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli kentleriyle Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan yaklaşık 600 güreşçi katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başlayan organizasyonda güreşçiler sırayla izleyicilere tanıtıldı. Güreşçilerin Türk bayrağı ile alandakileri selamlaması sonrasında müsabakalara geçildi.

Organizasyonda minikler, yıldızlar, büyükler ve baş kategorilerinde yapılan maçlar sonunda dereceye girenler belli oldu. Baş pehlivanlık için er meydanına çıkanlar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Finalde rakibi Hüseyin Civelek'i yenen Rıza Yıldırım altın kemerin sahibi oldu.

Gün boyu devam eden müsabakalarda dereceye giren sporculara kategorilerine göre 1 ila 15 Cumhuriyet altını ödülü verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında başladıkları organizasyonu bu yıl 6. kez düzenlediklerini belirtti. İlginin her yıl arttığını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Güreşler için özel bir alan oluşturduk. Son derece güzel ve 5 bin kişinin aynı anda izleyebileceği bir alanda güreşler yapılıyor. İlk yıllarda daha farklı mekanlarda, seyircilerimizin çim üzerinde oturarak izledikleri bir organizasyondu. Bu yıl Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülkeden 600 güreşçimiz meydana çıktı. Erzurum'un spor şehri olacağı vaadinde bulunmuştuk. Gençliğin fazla ve spora ilginin fazla olduğu bir şehir Erzurum. Sporun her çeşidine önem verdiğimizi ve ata sporlarımızı da yaşatmamız gerektiğini hep ifade etmişimdir."

GÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

- Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan yaklaşık 600 güreşçi katıldı - Müsabakalar sonucunda Rıza Yıldırım altın kemerin sahibi oldu - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Erzurum'un spor şehri olacağı vaa

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri
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6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri Azerbaycan Erzurum Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gürcistan İRAN

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