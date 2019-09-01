GÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

"Güreşler için özel bir alan oluşturduk. Son derece güzel ve 5 bin kişinin aynı anda izleyebileceği bir alanda güreşler yapılıyor. İlk yıllarda daha farklı mekanlarda, seyircilerimizin çim üzerinde oturarak izledikleri bir organizasyondu. Bu yıl Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülkeden 600 güreşçimiz meydana çıktı. Erzurum'un spor şehri olacağı vaadinde bulunmuştuk. Gençliğin fazla ve spora ilginin fazla olduğu bir şehir Erzurum. Sporun her çeşidine önem verdiğimizi ve ata sporlarımızı da yaşatmamız gerektiğini hep ifade etmişimdir."