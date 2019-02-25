GÜNCELLEME- 91. Akademi Ödülleri

91'inci Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "En İyi Film" ödülünü "Green Book" adlı yapım kazandı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı.

Meksika ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Roma" filmi "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerinin sahibi oldu.

Ayrıca filmin yönetmeni Alfanso Cuaron da "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandı.

"Bohemian Rhapsody" filmi 91. Akademi Ödülleri'nde en çok ödül alan yapım oldu. Bohemian Rhapsody, "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödülleri kazandı.

Marvel serisinin filmlerinden olan Black Panther ise "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında aldığı Oscarlar ile gecenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.