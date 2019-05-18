GÜNCELLEME - AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliyede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Fatih K, serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya, Twitter hesabından hakaret ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen ve dün İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ilçesindeki evinde gözaltına alınan Fatih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılıktaki işleminin ardından serbest bırakıldı.

