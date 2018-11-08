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GÜNCELLEME - ABD Adalet Bakanı, Trump'ın talebi üzerine istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 01:46 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yayımladığı istifa mektubundan: - "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" - ABD Başkanı Donald Trump: - "(Kongrede Demokratlar) Bir soruşturmadan bahsedip duruyorlar. Ellerinde hiçbir şey yok. Neden? Çünkü ortada hiçbir şey yok" TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu.

AA muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanı Sessions'ın istifa mektubunda, "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, "Adalet Bakanı Jeff Sessions'a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions'ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

- Ayrılık kararı Demokratların seçim zaferinden sonra geldi

Kongrede yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi sonrası Trump'ın Adalet Bakanı Sessions'ın görevine son vermesi dikkati çekti.

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın Sessions'ın görevine son vermesine, özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterildi.

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevine geçici olarak Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Whitaker'ı getirmesi ise Matthew G. Whitaker'ın Rusya soruşturmasına karşı aldığı sert pozisyon olarak görülüyor.

- "Ortada hiçbir şey yok"

Donald Trump, Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlüğü ele geçirmesinin ardından Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmede, kendisinin hedef alınması durumunda "savaş pozisyonuna" geçeceğini söyledi.

Kongre seçimleri sonrasında düzenlediği ilk basın toplantısında Trump, "Bir soruşturmadan bahsedip duruyorlar. Ellerinde hiçbir şey yok. Neden? Çünkü ortada hiçbir şey yok." dedi.

Ayrıca Trump, Özel Savcı Robert Mueller tarafından hakkında yürütülen Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini dile getirerek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok." değerlendirmesini yaptı.

Jeff Sessions, 2017 yılının mart ayında, Rusya soruşturmasına Adalet Bakanı olarak müdahil olmak istemediğini belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Trump da geçen ay Sessions hakkında bugüne kadarki en sert çıkışını yaparak, "Benim bir Adalet Bakanım yok." ifadesini kullanmıştı.

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ABD ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions abd başkanı donald trump Donald Trump Rusya Soruşturması

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