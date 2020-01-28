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GÜNCELLEME - ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu - Trump, plana göre Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti - ABD Başkanı, ayrıca, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi - Trump, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini ve Müslümanların burada ibadet haklarının korunacağını aktardı - Planın detaylarını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı - Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını duyurdu TRUMP'IN VE NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için "son şans" olduğunu ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

Plan kapsamında İsrail'in "gelecekte kurulacak Filistin devleti"nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu vurguladı.

- Filistin'e 4 yıl süre

Sözde Orta Doğu barış planına göre Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi amacıyla 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

- Mescid-i Aksa'nın statüsü değişmeyecek

Öte yandan, Trump, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini, İsrail'in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa'daki ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Trump, Ürdün'ün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi özel durumunun korunacağını ve bu ülkenin İsrail ile çalışmaya devam edeceğini ekledi.

- Netanyahu planın detaylarını açıkladı

Daha sonra kürsüye gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının detaylarını aktardı.

Planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendiren Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

Netanyahu ayrıca, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de ifade etti.

- Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı yok

ABD'nin planına göre yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını da açıklayan Netanyahu, planın bölge barışına büyük katkı sağlayacağını savundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği plan, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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ABD Donald Trump Filistin israil sözde Orta Doğu barış planı

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