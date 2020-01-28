GÜNCELLEME - ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için "son şans" olduğunu ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

Plan kapsamında İsrail'in "gelecekte kurulacak Filistin devleti"nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu vurguladı.