GÜNCELLEME - ABD, İran yaptırımlarından 8 ülkeyi muaf tutacak

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konferans bağlantısı yaparak, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirdi.
Buna karşın, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını kaydeden Pompeo, bu ülkelerin 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti.
Pompeo, yaptırımlar açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetti.
"Yaptırımların, Tahran rejiminin uygulamalarını temelden değiştirmesini amaçladığını" vurgulayan Pompeo, yaptırımların kaldırılması için İran'ın, daha önce açıklanan 12 koşulu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
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- 700'ü aşkın kişi ve kuruluşa daha yaptırım uygulanacak
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 5 Kasım'dan itibaren tamamen yürürlüğe girecek yaptırımlar çerçevesinde, aralarında İran Merkez Bankası ve İran Ulusal Petrol Şirketinin de bulunduğu 700'ü aşkın İranlı kişi ve kurumun daha kara listeye ekleneceğini belirtti.
Steven Mnuchin, öte yandan bazı İranlı bankaların, uluslararası fon transferlerini düzenleyen SWIFT sistemini kullanmaya devam edebileceğini açıkladı.
Mnuchin ve Pompeo, yaptırımların, insani ürünlerin ticaretine yönelik bazı muafiyetler içerebileceğini de sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti.
Bu kararın ardından, Washington yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını kademeli olarak yeniden uygulamaya başlamıştı.
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