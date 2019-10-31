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GÜNCELLEME - ABD Temsilciler Meclisi Trump'a azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Azil süreci) Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı" - Beyaz Saray: - "Başkan Trump yanlış hiçbir şey yapmadı, Demokratlar da bunu biliyor. Nancy Pelosi'nin ve Demokratlar'ın bu gayrimeşru azil sürecine karşı delice takıntıları Başkan Trump'ı değil Amerikan halkını incitiyor" - "Bugünkü oylama ile Pelosi ve Demokratlar, hukuki hakların kabul edilemez ihlallerini, Temsilciler Meclisi kurallarının içine gömmekten başka bir şey yapmamışlardır" TASARININ DETAYLARI İLE TRUMP VE BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecine yönelik prosedürlerin resmileşmesini ve belirlenmesini öngörülen karar tasarısını bugün oyladı.

Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamaya katılan Cumhuriyetçi vekillerden tasarıya karşı "evet" oyu çıkmaması dikkati çekti.

- Tasarıda neler var?

Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin önderliğinde sunulan tasarı, azil sürecinin işleyişine ilişkin prosedürleri belirliyor.

Tasarıya göre, konuyla ilgili yetkililerin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde halka açık ifadeler vermesi öngörülüyor.

Ayrıca azil sürecinde yer alan komiteler de açık ve kapalı oturumların kayıtlarını Temsilciler Meclisi Yargı Komitesine de iletebilecek.

- Trump'tan azil sürecine " Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı" nitelendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kabul edilen tasarıya tepki göstererek Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün okunması çağrısında bulundu.

Azil soruşturmasını, "Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı" olarak nitelendiren Trump, azil sürecinin piyasaları da etkilediğini vurguladı.

- Beyaz Saray'dan sert tepki

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Başkan Trump yanlış hiçbir şey yapmadı, Demokratlar da bunu biliyor. Nancy Pelosi'nin ve Demokratlar'ın bu gayrimeşru azil sürecine karşı delice takıntıları Başkan Trump'ı değil, Amerikan halkını incitiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin silah satışları ve sağlık sistemi gibi sorunlarına odaklanılması yerine Demokratlar'ın bu süreçle vakit harcadığının ifade edildiği açıklamada, "Bugünkü oylama ile Pelosi ve Demokratlar, hukuki hakların kabul edilemez ihlallerini, Temsilciler Meclisi kurallarının içine gömmekten başka bir şey yapmamışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, azil sürecine ilişkin, "Bu süreç adaletsiz, anayasaya aykırı ve temelinde Amerika'ya uygun değildir." ifadesi kullanıldı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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ABD azil süreci Temsilciler Meclisi

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