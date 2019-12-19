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GÜNCELLEME - ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 06:32 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" suçlamasını 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık 230 oy ile "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamasını ise 198'e karşı 229 oy ile kabul etti - Azil maddelerinin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderilecek - ABD Başkanı Donald Trump: - "(Azil sürecinde Senato'daki yargılama) Korkmuyorum" - Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, azil maddelerini bu gece Senato'ya göndermeyeceklerini açıkladı TRUMP'IN VE PELOSİ'NİN AÇIKLAMALARI İLE DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. "Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek.

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu.

Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

- Trump'tan ilk tepki

Öte yandan azil maddelerine ilişkin oylama Başkan Trump'ın Michigan'daki mitingi ile aynı saatlere denk geldi.

Trump oylamanın ardından konuşması kapsamında bu konuya da değindi. Trump, "Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım." ifadesini kullandı.

Senato'da yapılacak yargılama sürecine ilişkin ise Trump, "Korkmuyorum." dedi.

- Pelosi'den Senato açıklaması

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, azil maddelerini bu gece Senato'ya göndermeyeceklerini açıkladı.

Pelosi, gazetecilerin prosedürler gereği azil davası taslağının Senato'ya hemen mi gönderileceğine dair bir sorusu üzerine, "Böyle bir niyetimiz vardı ancak, bunun kararını grup olarak vereceğiz. Önce Senato'da neler olduğunu bir göreceğiz." diye konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

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