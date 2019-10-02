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GÜNCELLEME- ABD'de bombardıman uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

Connecticut eyaletinde düşen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 bombardıman uçağında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü - Uçakta 13 kişinin bulunduğu belirtildi ÖLÜ SAYISI VE AYRINTILAR EKLENDİ

WINDSOR LOCKS (AA) - ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.

Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.

Eyalet yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kalkışın hemen ardından acil iniş yapmaya çalışırken düşen uçakta 3'ü mürettebat 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

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5 ölü ABD bombardıman uçağı connecticut

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