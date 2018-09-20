GÜNCELLEME- ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Harford bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harford Şerifi'nin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulundu.

Bu arada, bir saldırganın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı kaynaklar da basına yaptığı açıklamada 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Olayın ilaç firması Rite Aid'in dağıtım deposunda meydana geldiği belirtilirken, şirket sözcüsü Susan Henderson yaptığı açıklamada, "Şu anda güvenlik sağlanmış gibi. Burada yaklaşık 100 kişi çalışıyor." dedi.

Maryland Valisi Larry Hogan da olayı yakından takip ettiklerini her türlü yardıma açık olduklarını ifade etti.

Harford, başkent Washington DC'nin yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

