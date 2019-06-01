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GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 05:27 | Son Güncelleme

Virginia'daki bir belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Carvera, saldırganın polisle uzun süreli bir çatışma sonucu ölü ele geçirildiğini belirtti.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Virginia Beach Valisi Bobby Dyer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, Virginia Beach tarihinde en kahredici gündür." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve olayı yakından takip ettiği vurgulandı.

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ABD silahlı saldırı

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