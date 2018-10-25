HABER

GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 01:39 | Son Güncelleme

Kentucky eyaletindeki bir markette ateş açan saldırgan, bu iş yerinden çıkarken vurduğu iki kişiyi öldürdü - Saldırganın gözaltına alındığı açıklandı ÖLÜ SAYISI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Jeffersontown Polis Şefi Sam Rogers, yaptığı açıklamada, bölgede bir markette silahlı saldırı olayının yaşandığını belirtti.

Rogers, saldırganın marketin içindeki bir kişiye doğru ateş ettiğini, ardından dışarı çıkarken karşısına çıkan bir kadını ve park alanındaki bir erkeği vurduğunu ifade etti.

Marketin içindeki kişinin olaydan yara almadan kurtulduğunu aktaran Rogers, diğer iki kişinin ise yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Rogers, saldırganın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!
Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettikMuharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kentucky market silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Eksik Aslan 1 puana razı

Eksik Aslan 1 puana razı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar açıkladı! Askerlikte yeni sistem geliyor

Hulusi Akar açıkladı! Askerlikte yeni sistem geliyor

Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.