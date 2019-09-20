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GÜNCELLEME- ABD'den İran'ın ulusal bankasına yaptırım kararı TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE ABD HAZİNE BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı - Trump: - "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar" - "(İran'a yönelik olası askeri müdahale) ABD, her zaman hazır" - ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketi kapsadığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın şu anda pratikte "beş parasız" olduğunu kaydederek, "Aslında problemi çok kolay çözebilirlerdi. Yapmaları gereken tek şey terörle yollarını ayırmaktı. Bildiğiniz gibi, İran dünya üzerinde terör yapan ve teröre destek veren ülkeler arasında bir numara." diye konuştu.

- Hazine Bakanlığından açıklama

ABD Hazine Bakanlığı da getirilen yaptırımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin terörle mücadele yetkisi kapsamında, yaptırımların, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketi kapsadığını açıkladı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulandı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, bu yaptırımlarla birlikte İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söyledi.

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ABD hazine İran yaptırım Trump

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