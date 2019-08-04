HABER

GÜNCELLEME - ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi DETAYLAR EKLENDİ

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Dayton Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentin Oregon bölgesinde yerel saatle 01.22'de bir barın önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine yakın bölgedeki polisler, saldırıya müdahale etti ve saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Saldırgan dışında 9 kişinin öldüğü saldırıda, yaralanan 16 kişi yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Belediye Başkanı Nan Whaley, düzenlediği basın toplantısında saldırganın çelik yelek giydiğini ve üzerinde fazladan mermi olduğunu belirtti.

Ohio Eyalet Valisi Mike DeWine, eyalette bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda, federal ve yerel yetkililerin soruşturmada birlikte çalıştığını aktardı.

Trump, "Tanrı, El Paso Teksas halkını korusun. Tanrı, Dayton, Ohio halkını korusun." ifadesini kullandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Her yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlarHer yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlar
Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyonEmniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon
Evine yol olmadığı için battaniye ile ambulansa taşınıyorEvine yol olmadığı için battaniye ile ambulansa taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dayton Ohio silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Netflix açıklması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.