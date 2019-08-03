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GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açıldı - Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi - Vali Dee Margo, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

El Paso Polis merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. Castillo, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiğini belirtti.

El Paso Valisi Dee Margo da saldırıya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

- Yerel basından "en az 18 yaralı" iddiası

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Haberlerde, alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye çok sayıda polis ve ambulans takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
El Paso silahlı saldırı Teksas

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