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GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 02:43 | Son Güncelleme

Bir alışveriş merkezi civarında düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Saldırgan ölü ele geçirildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, GELİŞMELER EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı. Ancak polis yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada saldırıyı tek bir saldırganın düzenlediğini, ikinci bir saldırgan olmadığına inandıklarını belirtti.

Odessa Polis Şefi Michael Gerke, olaya ilişkin son yaptığı açıklamada, saldırıda en az 21 kişinin yaralandığını ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Midland Polis Biriminin resmi Facebook hesabında, saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

- Trump saldırıyla ilgili bilgilendirildi

ABD Başkanı Donald Trump da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı William Barr'ın kendisini saldırıyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

FBI'ın ve güvenlik güçlerinin olayla yakından ilgilendiğini kaydeden Trump, gelişmeleri yakından takip edeceğini aktardı.

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