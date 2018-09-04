GÜNCELLEME - ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta ABD Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktığı bildirildi.

Libya basınında yer alan habere göre, ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktı. Görgü tanıkları, büyükelçilik çevresinde silah seslerinin duyulduğunu ifade etti.

"218 NEWS" kanalının haberinde, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar ile Terhune Yedinci Tugayı arasında kentte devam eden çatışmalar nedeniyle havalimanı yolu bölgesindeki Sidi Selim Mahallesi'nde bulunan büyükelçilik merkezinin çevresinde yangın çıktığı belirtildi.

Çatışmalar havalimanı yolundaki Brega petrol depoları yakınında gerçekleşirken, söz konusu bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü.

UMH Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf Ebu Bekir Celale, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'taki çatışma bölgelerinden kaçan sığınmacı ailelerin sayısının bin 825'e, sığınmacıların sayısının ise yaklaşık 9 bine ulaştığını ifade etmişti.

Libya'nın başkenti Trablus, yaklaşık on gündür UMH'ye bağlı tugaylar ile Terhune Yedinci Tugayı arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyor.

Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, UMH ise geçen nisan ayında feshedilen söz konusu tugayın kendisine bağlı olmadığını belirtiyor.

