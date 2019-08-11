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GÜNCELLEME - "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Bayramın ilk gününde kurban keserken yaralanan bin 358 vatandaş hastanelere başvurdu, ağır yaralanan 26 kişi ameliyata alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 358 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran bin 358 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 26 vatandaşın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
acemi kasaplar Kesim kurban bayramı

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