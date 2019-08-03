GÜNCELLEME - Adana merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polisten 40'ı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polisin yakalanması için İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde ekiplerce arama yapıldı.

Ekipler, bir zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

