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GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 55 şüpheliden 40'ı yakalandı, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 500 bin lira ele geçirildi GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, 15 firarinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 500 bin lira ele geçirildi.

Şebekenin, 10 paravan şirket üzerinden KKTC ve Ukrayna'ya 31 milyon 500 bin lira aktardığı iddia edildi.

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon yasa dışı bahis

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