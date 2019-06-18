GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 49 zanlıdan 8'i tutuklandı, 41'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü A.T'in de arasında yer aldığı 49 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, A.T’nin de olduğu 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı öne sürülen 6 özel eğitim ve etüt merkezinde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin kayıt dışı çalıştırıldığı iddiasıyla, ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sosyal Güvenlik Kurumunca inceleme başlatıldığı ve bu kurumlardan bazılarında yapılan aramalarda yaklaşık 7 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.