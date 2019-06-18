HABER

GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 8'i tutuklandı, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 49 zanlıdan 8'i tutuklandı, 41'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü A.T'in de arasında yer aldığı 49 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, A.T’nin de olduğu 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı öne sürülen 6 özel eğitim ve etüt merkezinde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin kayıt dışı çalıştırıldığı iddiasıyla, ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sosyal Güvenlik Kurumunca inceleme başlatıldığı ve bu kurumlardan bazılarında yapılan aramalarda yaklaşık 7 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca aramalarda ele geçirilen bir notta, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların tespit edilip yakalanmaları durumunda nasıl savunma yapacaklarıyla ilgili ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 gün önce harekete geçen ekipler, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenlemişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek, bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması
Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de konuştuEkrem İmamoğlu Küçükçekmece'de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır hükümetinden Mursi'nin naaşı ile ilgili skandal karar!

Mısır hükümetinden skandal Mursi kararı!

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.