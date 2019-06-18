GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 19 zanlıdan 6'sı savcılıkça, 13'ü mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 Haziran'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü "örgüt üyeliği", "örgüt adına toplantı düzenleme, düzenlenen toplantılara katılma" ve "Suriye'ye eleman aktarma" gibi iddialarla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlılardan M.K'nin gruba liderlik yaptığı öne sürüldü.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli 3 ilde 19 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, özel harekat ekipleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.