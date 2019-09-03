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GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 22 şüpheliden 11'i yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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