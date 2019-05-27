Adana merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 9'u tutuklandı. Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca ofisleri Ankara'da bulunan ve internet sitelerine reklam vererek kendilerini finans şirketinin sahibi, çalışanları olarak tanıtan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında koşulsuz kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 22'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 13 şüpheli ise güvenlik önlemleri altında Pozantı Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında fenalaşan bir kadın zanlı güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kendine geldi. Bu arada, şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında bazı yakınları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan A.K, İ.K, E.C, Z.G, C.Ü, M.Ö, R.S, E.P. ve G.A tutuklanırken diğer M.K, Z.G, S.E. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca ofisleri Ankara'da bulunan ve internet sitelerine reklam vererek kendilerini finans şirketinin sahibi ve çalışanları olarak tanıtan şebekeye yönelik soruşturma başlatılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Ankara, Sakarya, Artvin, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 16’sı kadın 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, para sayma makinesi ve POS cihazı ele geçirilmişti.

GÜNCELLEME - Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu

- Koşulsuz kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 35 şüpheliden 22'si serbest bırakıldı, 13 zanlı ise adliyeye sevk edildi - Zanlılardan 9’u tutuklanırken diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu