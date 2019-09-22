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GÜNCELLEME - Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:48 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.

Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu<br />

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu<br />

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu<br />

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu<br />

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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