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GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:23 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilmiş polislere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 12'si tutuklandı, 42’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, meslekten ihraç edilmiş 54 polisten 12’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüte yönelik 12 Mart'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13 eski polisin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 54'e yükseldi.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı.

İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polise yönelik 3 gün önce 8 ilde operasyon düzenlenmişti.

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