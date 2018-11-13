GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 eski polis hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlediği operasyonda şüphelilerden 28'ini yakaladı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan "mahrem imamlarının" beyanları, ankesörlü, büfe gibi sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, şüphelilerin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde oldukları, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürüldü.

Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

