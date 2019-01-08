GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında avukat, ev kadını ve örgütün kapatılan kurumlarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin Adana ve Manisa'daki adreslerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.



