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GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, aralarında avukat ve örgütün kapatılan kurumlarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında avukat, ev kadını ve örgütün kapatılan kurumlarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin Adana ve Manisa'daki adreslerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

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