GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 38 askerden 33'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 gün önce Adana merkezli 20 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 8 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltındaki 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli 42'si muvazzaf albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 52 asker hakkında 11 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 20 ilde düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına almıştı.

