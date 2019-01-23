GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün sözde Seyhan büyük bölge eyalet imamının da olduğu belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Aralarında örgütün sözde Seyhan büyük bölge eyalet imamı ile avukat, meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin de olduğu şüphelilerden 6’sının gizli iletişim aracı ByLock kullanıcısı olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler hakkında ise örgüt üyeliğine ilişkin başkaca deliller elde edilmiştir. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."



