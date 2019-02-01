GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 askerden 7'si tutuklandı, birisi savcılık kararıyla, 16'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonda 20'si Adana'da, 4'ü başka ilde olmak üzere 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu iddia edilen Adana'daki 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 kişinin il dışından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldığı sorgusunda, 24 kişiden 7 şüpheliyi tutukladı.
Biri savcılık kararıyla, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 22'si muvazzaf subay ve astsubay 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta Adana merkezli 18 ilde düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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