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GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 20'si yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı G

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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