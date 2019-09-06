GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheli 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Adana, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

