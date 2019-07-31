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GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Adana merkezli iki ilde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 2'si kadın, 6 kişi yakalandı - Çetenin, tefecilik yöntemiyle para vereceğini söylediği 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi DETAYLAR EKLENDİ

Adana merkezli iki ilde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen şebekenin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüphelinin tespit edilen adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında merkez Çukurova ilçesinde, etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen lüks bir eve düzenlenen baskında, buranın çevresinde ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunduğu tespit edildi.

Köpeklerden 5'inin, beslenmesi yasak olan Pitbull ve Dogo Arjantin cinsi olduğu belirlendi. Köpekler, belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.

Tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve çetenin liderlerinden olduğu iddia edilen M.Y.M. ve A,Ş'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyen şebekenin, bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladığı ancak vadettikleri parayı vermeyerek, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Şebekenin, bu şekilde bir süre hesaplarına yönlendirilen paraları çekerek, 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik operasyonu

- Adana merkezli iki ilde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 2'si kadın, 6 kişi yakalandı - Çetenin, tefecilik yöntemiyle para vereceğini söylediği 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi DETAYLAR EKL

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

Adana'da merkezli tefecilik operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon Tefecilik

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