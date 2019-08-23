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GÜNCELLEME - Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde 3 kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlının, evinden yanına iki tabanca ve av tüfeği alarak otomobiliyle kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi - Başkalarına da zarar vermeyi planladığı iddia edilen zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı

Adana'da 3 kişiyi silahla öldürdüğü ileri sürülen ve saldırının ardından evine giderek iki tabanca ve av tüfeği alarak kaçmak üzereyken yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün bir kişinin sokakta, iki kişinin parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlı G.D.T'nin, evinden çıkıp otomobiline binerek uzaklaşmak üzereyken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saldırıda kullandığı tahmin edilen silahın da bulunduğu 3 tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda mermiyle yakalandığı bildirildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen G.D.T'nin, başkalarına da zarar vermeyi planladığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

- Olay

Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta birlikte oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ikisi de olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan Hayati Özkaya da silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Polis, katil zanlısı G.D.T'yi otomobiliyle kaçmak üzereyken yakalamıştı. Zanlının, psikolojik sorunları bulunduğu, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öğrenilmişti.

Özkaya'nın vurulmadan önce yanında 5 yaşındaki oğlu ile 7 yaşındaki kızının da bulunduğu, çocukların saldırıdan yara almadan kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı

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