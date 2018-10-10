GÜNCELLEME - Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.08'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Öte yandan ilçede, saat 10.33'te 3,6, 11.40'ta 3,5, 11.53'te de 3,7 şiddetinde sarsıntılar meydana geldi.
- "İlçemizde olumsuz bir durum yok"
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından aldıkları ilk bilgilere göre ilçede olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Her ihtimale karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü belirten Gürçam, "Şu anda kentimizde bir sıkıntı görünmüyor. Kolluk kuvvetlerimizden aldığımız bilgilere göre, ilçemizde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi..
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