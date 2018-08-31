GÜNCELLEME - Adana'da bahçede gömülü ceset bulundu

Adana'da, portakal bahçesine gömülü ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde portakal bahçesini sulamak için çapa yapan Necdet Geçgel, bu sırada toprağın altında bir ayağı görülen ceset olduğunu fark etti.
Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Bahçede güvenlik önlemi alan polis, yaptığı çalışmayla cesedi toprak altından çıkardı.
Başından tabancayla vurulduğu belirlenen erkek cesedinin üzerinden Ünal Gülbahar (43) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
Ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Portakal bahçesinde başından tabancayla vuruşmuş halde bulunan erkek cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı CESEDİN ADLİ TIPA KALDIRILDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
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