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GÜNCELLEME - Adana'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu genç sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü - Polis tarafından olayın ardından saklandığı narenciye bahçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da cinayet

Adana'da Suriye uyruklu genci sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi.

Polis ve sağlık ekipleri Mithatpaşa Mahallesi 58282 Sokak'ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı aldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, elektrikli bisikletin yanında başından vurulmuş halde bulduğu Suriye uyruklu Ahmed Aşur'u (18) Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aşur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla saldırı şüphelisinin aynı mahallede ikamet eden Samet E. olduğunu belirledi.

Polis, olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir narenciye bahçesinde saklanan şüpheliyi, saldırıda kullanıldığı iddia edilen tabancayla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana'da cinayet

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adana cinayet saldırı Suriyeli tutuklama

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