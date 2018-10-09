GÜNCELLEME - Adana'da çırçır fabrikasında yangın

Adana'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki pamukların alev almasıyla büyüyen yangın sonucu yoğun duman oluştu.
Dumandan etkilenen 6 kişi ile vücudunda hafif yanıklar oluşan 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Büyük zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Merkez Yüreğir ilçesindeki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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