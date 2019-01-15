GÜNCELLEME - Adana'da fuhuş operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "fuhşa teşvik", "fuhşu kolaylaştırma", "fuhuş için aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller neticesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen bir kısım şüphelinin, kendilerine ait masaj salonlarında masör olarak çalışan mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak gelir elde ettikleri, bir kısım şüphelinin ise masaj salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri değerlendirilmektedir."