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GÜNCELLEME - Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde 5 aylık hamile kadın, kocasının eski eşi tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü - Cinayet zanlısı, sevk edildiği adliyede tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 aylık hamile kadın, imam nikahlı yaşadığı kişinin eski eşiyle arasında çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydın K. (34), imam nikahlı yaşadığı Suriyeli Takrid Dirbaye (18) ile amcasının da kızı olan yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Songül K'nin (32) Ova Mahallesi'ndeki evine gitti.

Songül K'nin akşam yemeğini birlikte yediği Takrid Dirbaye'nin mutfakta Aydın K'nin boşanıp kendisiyle evlenmesini dile getirmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan kavgada Songül K. bıçakla 5 aylık hamile Dirbaye'yi yaraladı.

Durumu ağır olan Dirbaye kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından üç çocuk annesi Songül K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dirbaye'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da hamile kadın bıçakla öldürüldü<br />

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