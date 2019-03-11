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GÜNCELLEME - Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla 9 Mart Cumartesi günü ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden Habip Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Zeki Kılıç ile Ali Turan bölgede konaklamak amacıyla çadır kurdu.

Akraba olan gruptakilerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu.

Yapılan ilk incelemede gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gruptakilerin yaktıkları mangalı ısınmak amacıyla çadırın içine aldığı ve sonrasında uyuyunca olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bu arada, çadırdan çıkartılan cesetler, cenaze aracı bölgeye giremediği için bir kamyonetin kasasına konuldu. Cesetler daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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5 ölü adana karataş ilçesi karbonmonoksit zehirlenme

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